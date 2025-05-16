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Регион
16 мая, 12:36

Юрист рассказал, как пожарить шашлык и не получить штраф

Юрист Хаминский: Шашлык жарить запрещено, если между очагом и домом менее 5 м

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Гражданам России разрешается жарить шашлык на даче, но с соблюдением определённых правил: расстояние от открытого огня до зданий должно составлять не менее пяти метров. В противном случае нарушителям грозит штраф до 50 тысяч рублей, об этом РИА «Новости» сообщил юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам юриста, при установке мангала на садовых или огородных участках разрешается сокращение противопожарного расстояния до пяти метров, а зоны очистки от горючих материалов — до двух метров.

«Нарушение этих норм может привести к административной ответственности со штрафом до 15 тысяч рублей. Если это приведёт к возникновению пожара, штраф возрастёт до 50 тысяч рублей», — добавил Хаминский.

Он также напомнил о правилах использования открытого огня и разведения костров на приусадебных участках. С марта 2023 года при сжигании сухой травы в металлических контейнерах расстояние от огня до зданий должно составлять не менее 7,5 метра.

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Ранее Life.ru писал, что с началом весны в ряде регионов России вводится особый противопожарный режим. В 2025 году он уже охватывает более 40 субъектов страны. Основное ограничение — полный запрет на использование открытого огня, который касается не только костров, но и мангалов для приготовления шашлыка. Запрет распространяется даже на частные дачные и земельные участки. За нарушение правил особого противопожарного режима предусмотрены серьёзные штрафы.

Анастасия Никонорова
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