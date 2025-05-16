Юрист рассказал, как пожарить шашлык и не получить штраф

Гражданам России разрешается жарить шашлык на даче, но с соблюдением определённых правил: расстояние от открытого огня до зданий должно составлять не менее пяти метров. В противном случае нарушителям грозит штраф до 50 тысяч рублей, об этом РИА «Новости» сообщил юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам юриста, при установке мангала на садовых или огородных участках разрешается сокращение противопожарного расстояния до пяти метров, а зоны очистки от горючих материалов — до двух метров.

«Нарушение этих норм может привести к административной ответственности со штрафом до 15 тысяч рублей. Если это приведёт к возникновению пожара, штраф возрастёт до 50 тысяч рублей», — добавил Хаминский.

Он также напомнил о правилах использования открытого огня и разведения костров на приусадебных участках. С марта 2023 года при сжигании сухой травы в металлических контейнерах расстояние от огня до зданий должно составлять не менее 7,5 метра.