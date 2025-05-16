Yle: Финляндия планирует построить ветряки с радарами на границе с РФ

Финские энергетические компании разработали амбициозный проект Resil East, предусматривающий строительство ветряных электростанций с радарными системами вдоль всей границы с Россией. Эта инициатива, как сообщает Yle, преследует двойную цель: получение коммерческой выгоды от производства возобновляемой энергии и укрепление обороноспособности страны за счёт создания системы пограничного мониторинга.

Проект сталкивается с рядом технических и организационных сложностей. Финские военные выразили обеспокоенность по поводу точности работы радарных систем, установленных на ветрогенераторах, указав на три основные проблемы: механические вибрации турбин, создающие помехи в определении координат объектов; электромагнитные помехи от работающего оборудования; и вопросы безопасности, связанные с доступом гражданских компаний к оборонным технологиям.

В настоящее время реализация программы находится на стадии концептуальной проработки, говорится в материале. По оценкам разработчиков, только подготовительный этап, включающий решение технических вопросов и согласование с военными, может занять от одного до трёх лет. Особую сложность представляет поиск источников финансирования, так как проект пока не получил официальной поддержки ни от государства, ни от частных инвесторов.

Стоит отметить, что текущая политика финских оборонных ведомств фактически сдерживает развитие ветроэнергетики в приграничных районах. Как подчёркивает Yle, в восточных регионах страны строится значительно меньше ветряных электростанций по сравнению с другими частями Финляндии именно из-за ограничений, вводимых военными. Реализация проекта Resil East потребует пересмотра этих ограничений и нахождения компромисса между энергетическими компаниями и оборонным ведомством.