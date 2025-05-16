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16 мая, 12:34

Бывший дом экс-главы МИД РФ Козырева* в Подмосковье обыскали из-за связей с ОПГ

Экс-глава МИД РФ Андрей Козырев*. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Экс-глава МИД РФ Андрей Козырев*. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

В Подмосковье прошли обыски в бывшем загородном доме экс-министра иностранных дел России Андрея Козырева*, который в 2012 году продал особняк в элитном посёлке Барвиха лицам, связанным с преступной группировкой. Как сообщает источник газеты «Известия», оперативные мероприятия проводятся в рамках расследования серии заказных убийств и вымогательств, совершённых в 1990-е годы в Самарской области.

Согласно оперативным данным, новый владелец дома — Игорь Шинкоренко, фигурант уголовного дела и предполагаемый участник тольяттинской ОПГ «Сиротинские». Шинкоренко, как и предполагаемый лидер группировки Игорь Сиротенко, находятся в международном розыске. В ходе обысков изъяты наличные денежные средства, документы и электронные носители информации, которые могут иметь отношение к расследуемым преступлениям.

Особое внимание следствия приковано к возможной причастности членов группировки к убийству главного редактора «Тольяттинского обозрения» Валерия Иванова. Всего по делу проходят 13 человек, 11 из которых уже установлены.

Андрей Козырев возглавлял российский МИД в 1990-1996 годах. Как отмечают источники, бывший министр не имеет отношения к текущему расследованию, поскольку продал недвижимость более десяти лет назад.

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Ранее Life.ru рассказывал, как во Всеволожске силовики задержали пятерых членов «Русской общины». Это были активисты, приезжавшие в квартиру, где впоследствии погиб уроженец Армении, находившийся там со своими знакомыми. Задержанных допросили, а их дома обыскали.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

Юрий Лысенко
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