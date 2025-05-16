Девочка-пешеход насмерть сбила ветерана ВОВ в Казахстане

В казахстанском Петропавловске на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Макиенко. Трагический инцидент, произошедший 19 апреля, когда 99-летнего фронтовика сбила с ног пробегавшая мимо школьница, привёл к перелому костей таза и последующей госпитализации. Несмотря на планы выписаться к Дню Победы, ветеран не смог оправиться от полученных травм, сообщает акимат Северо-Казахстанской области.

Василий Макиенко принадлежал к поколению юных защитников Отечества — он был призван в армию 17-летним юношей 4 октября 1943 года Октябрьским районным военкоматом. Его боевой путь проходил через несколько стрелковых полков на Третьем Белорусском фронте, где он служил командиром отделения и старшиной. Особенно символично, что молодой боец воевал бок о бок со своим отцом, правда, в разных подразделениях.

«В начале 44-го года меня отправили на фронт в Беларусь. Я попал в 142-ой стрелковый полк. Это мы попали уже в переломный период. Когда наша советская Красная армия имела превосходство и гнала немцев безостановочно. Закончили мы войну в Кенигсберге», — цитирует ветерана Sputnik Казахстан.

После войны Василий Васильевич более 15 лет трудился в «Тресте Водопроводсельстрой», выйдя на пенсию в 1960 году. Его уход стал невосполнимой потерей для ветеранского сообщества и всех, кто знал этого мужественного человека, прошедшего через горнило войны и сохранившего любовь к жизни до последних дней.