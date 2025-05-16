«Ростсельмаш» отправит сотрудников в досрочный отпуск из-за ситуации на рынке
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В 2025 году сотрудники компании «Ростсельмаш» в Ростовской области уйдут в производственный отпуск в июне, а не в сентябре, как это было ранее. Как сообщается на сайте производителя сельхозтехники, решение принято для оптимизации производственных расходов в связи с существенным ухудшением ситуации на рынке сельскохозяйственной техники.
Причиной падения спроса на технику является нехватка средств у аграриев на приобретение новых машин. По данным за январь-февраль текущего года, сокращение поставок наблюдается у всех производителей. В частности, снизился спрос на зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, а также на тракторы. Перенос сроков отпуска позволит сохранить штат сотрудников.
«Из-за продолжающегося третий год снижения спроса пришлось корректировать планы. Компания внимательно следит за изменениями. Смена динамики на неизменно отразится на ситуации», — подчеркивают в компании.
Ранее в Государственной Думе выступили с инициативой объявить нерабочими все дни с 1 по 9 мая. По мнению депутатов, это позволит россиянам без спешки подготовиться к дачному сезону и выполнить необходимые работы на своих участках. Таким образом, предлагается продлить майские праздники и сделать все дни между ними выходными.