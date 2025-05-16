«Ростсельмаш» отправит сотрудников в досрочный отпуск из-за ситуации на рынке

В 2025 году сотрудники компании «Ростсельмаш» в Ростовской области уйдут в производственный отпуск в июне, а не в сентябре, как это было ранее. Как сообщается на сайте производителя сельхозтехники, решение принято для оптимизации производственных расходов в связи с существенным ухудшением ситуации на рынке сельскохозяйственной техники.

Причиной падения спроса на технику является нехватка средств у аграриев на приобретение новых машин. По данным за январь-февраль текущего года, сокращение поставок наблюдается у всех производителей. В частности, снизился спрос на зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, а также на тракторы. Перенос сроков отпуска позволит сохранить штат сотрудников.

«Из-за продолжающегося третий год снижения спроса пришлось корректировать планы. Компания внимательно следит за изменениями. Смена динамики на неизменно отразится на ситуации», — подчеркивают в компании.