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Регион
16 мая, 14:09

Банда из Токио обогатилась на 400 тысяч долларов, выдавая узбеков за японцев

Mainichi: В Токио задержали банду за трудовую эксплуатацию граждан Узбекистана

Обложка © Shuttetstock / FOTODOM / Thomas La Mela

Обложка © Shuttetstock / FOTODOM / Thomas La Mela

В Токио полицейские задержали четырёх человек, подозреваемых в организации мошеннической схемы, связанной с трудоустройством иностранных работников в сфере доставки еды. По информации издания The Mainichi, банда японцев выдавала приезжих из Узбекистана за своих соотечественников и устраивала их на работу курьерами, присваивая часть заработка.

Согласно данным полиции, злоумышленники привлекли более 150 граждан Узбекистана и Вьетнама, включая тех, кто имел краткосрочные визы и не имел права на трудовую деятельность. С 2022 года они смогли незаконно заработать около 400 тысяч долларов, удерживая комиссионные из зарплат курьеров.

Схема была раскрыта после того, как один из курьеров попал в ДТП во время доставки на мопеде. В ходе расследования выяснилось, что он работал под учётной записью, зарегистрированной на японца. Все задержанные признали свою вину, расследование продолжается.

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Анастасия Никонорова
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