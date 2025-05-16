В Арктическом диктанте приняли участие более 5 тыс. юных москвичей
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Более пяти тысяч школьников и студентов колледжей приняли участие в Арктическом диктанте, который стал первым этапом отбора для участия в Большой арктической экспедиции. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.
Во время диктанта участники отвечали на 30 вопросов, касающихся географии, истории, экологии и экономического значения Крайнего Севера.
В 2025 году состоится пятый по счету этап Большой арктической экспедиции, приуроченный к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Молодые участники отправятся на мыс Челюскин, где займутся научными исследованиями и благоустройством мемориального комплекса. Перед этим им предстоит пройти отбор, включающий тестирование, практические задания и учебно-тренировочные сборы, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
В рамках подготовки ребят ожидает приключенческая игра «Герои Арктики». В финале участникам предстоит пройти пеший маршрут длиной 59 километров. В итоге на мыс Челюскин отправятся 14 юных москвичей.
Ранее Life.ru сообщал, что все российские школьники, участвовавшие в 59-й Международной олимпиаде по химии имени Менделеева, получили золотые медали. Мероприятие проходило с 6 по 13 мая в бразильском городе Белу-Оризонти. Этот успех стал рекордным за всю историю участия России в данном состязании.