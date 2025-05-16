Три региона РФ не утвердили планы закупок контейнерных площадок для ТКО
Карелия, Алтай и КБР не утвердили планы закупок контейнерных площадок для ТКО
Мусорные контейнеры. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Согласно заявлению заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева, Республики Карелия и Алтай, а также Кабардино-Балкария до сих пор не согласовали планы закупок контейнерных площадок для ТКО. Чиновник призвал власти регионов ускорить данную работу.
«Общий дефицит по контейнерным площадкам в России составляет 81 874, или 7,5% от всего необходимого объёма. В «красной зоне» находится 13 регионов, в «жёлтой» — 12. До сих пор три субъекта не согласовали планы закупок контейнерных площадок и контейнеров», — отметил замминистра.
При этом Карелия уже выделила 60 млн рублей на создание и реконструкцию площадок, а также закупила дополнительные контейнеры, но план ещё не утверждён. Алтай и КБР не определили источники финансирования и объёмы работ. В целом же 2025 году регионы РФ планируют закупить более 47 тысяч контейнеров и установить свыше семи тысяч площадок, сообщает РИАМО.
Ранее дачникам рассказали, какой мусор нельзя сжигать на участке. Так, россияне на собственных участках могут сжигать траву, листву, ветки деревьев, бумагу, картон, овощи, фрукты и отходы от них, а за уничтожение другого мусора с помощью огня можно нарваться на штраф до 15 тысяч рублей.