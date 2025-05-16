Три региона РФ не утвердили планы закупок контейнерных площадок для ТКО

Согласно заявлению заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева, Республики Карелия и Алтай, а также Кабардино-Балкария до сих пор не согласовали планы закупок контейнерных площадок для ТКО. Чиновник призвал власти регионов ускорить данную работу.

«Общий дефицит по контейнерным площадкам в России составляет 81 874, или 7,5% от всего необходимого объёма. В «красной зоне» находится 13 регионов, в «жёлтой» — 12. До сих пор три субъекта не согласовали планы закупок контейнерных площадок и контейнеров», — отметил замминистра.

При этом Карелия уже выделила 60 млн рублей на создание и реконструкцию площадок, а также закупила дополнительные контейнеры, но план ещё не утверждён. Алтай и КБР не определили источники финансирования и объёмы работ. В целом же 2025 году регионы РФ планируют закупить более 47 тысяч контейнеров и установить свыше семи тысяч площадок, сообщает РИАМО.