Штраф до 15 тысяч: Дачникам рассказали, какой мусор нельзя сжигать на участке

Дачники на собственных участках могут сжигать траву, листву, ветки деревьев, бумагу, картон, овощи, фрукты и отходы от них, а за уничтожение другого мусора с помощью огня можно нарваться на штраф до 15 тысяч рублей. А если правила пожарной безопасности нарушены в лесу, то — до 30 тысяч, сообщает RT со ссылкой на Роскачество.

По данным ведомства, на дачном участке нельзя сжигать пластик, резину, строительный мусор (за исключением необработанных краской или лаком досок), металл и целлофан, потому что они выделяют токсичные вещества при горении. А для органики необходимо подготовить яму глубиной не менее 30 см и диаметром не более одного метра.

«Для установки металлической бочки, бака или мангала объёмом не более 1 куб. м (если почему-то для утилизации мусора используются они) подойдёт ровная площадка, очищенная от сухой травы, в идеале залитая бетоном», — уточнили в Роскачестве.

При этом зона для разведения огня должна находиться на расстоянии не менее 15 метров от дома (7,5 метра при использовании металлической ёмкости), и между ней и жилым зданием не должно быть других строений. Также необходимо учитывать погодные условия. Так, нельзя разводить костёр при скорости ветра более 5 м/с (если не используется металлическая ёмкость) и более 10 м/с в любых случаях.

Специалисты подчеркнули, что оставлять очаг с мусором без присмотра до полного прекращения горения или тления запрещено. Место сжигания отходов после их утилизации необходимо засыпать землёй или песком, также его можно залить водой.