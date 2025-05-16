«Эди, остановись!» Премьера Италии смутил жест албанского коллеги на красной дорожке

Премьер-министр Албании Эди Рама весьма необычным способом встретил итальянскую коллегу Джорджу Мелони на саммите Европейского политического сообщества. Политик внезапно опустился на одно колено, отчего гостья сильно засмущалась.

Рама встал на колено перед Мелони. Фото © X / Balkan View

Момент, запечатлённый на видео и широко разошедшийся в европейских медиа, демонстрирует, как после необычного жеста Рама заключил Мелони в объятия. Глава итальянского кабмина, судя по кадрам, была явно смущена и не сдержала возгласа: «Эди, остановись!».

Позднее Мелони в шутку сказала, что албанский премьер просто пытался поравняться с ней по росту. Видите ли, фамилия у него говорящая, поскольку рост Рамы составляет более двух метров, а итальянский премьер в высоту всего 1,63 метра.