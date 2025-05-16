Актриса Ольга Широкова перед смертью отклонила предложение о госпитализации

На 80-м году жизни скончалась народная артистка Ольга Широкова. Как сообщает газета «Известия», актриса отказывалась от госпитализации незадолго до своей кончины.

Первый приступ, связанный с обострением диагноза — хроническая обструктивная болезнь лёгких, произошёл 9 мая. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи осмотрела заторможенную актрису. 12 мая состояние Широковой ухудшилось, однако она вновь отказалась от поездки в больницу. В тот же день, около 17:00, она ушла из жизни.

Зрители помнят её по ролям в таких фильмах, как «Село Степанчиково и его обитатели», «День за днём» и «Я — Робин Гуд».