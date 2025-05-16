Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 19:18

Актриса Ольга Широкова перед смертью отклонила предложение о госпитализации

Фото © Telegram / Театр «Вишнёвый сад» п/р А.Вилькина

Фото © Telegram / Театр «Вишнёвый сад» п/р А.Вилькина

На 80-м году жизни скончалась народная артистка Ольга Широкова. Как сообщает газета «Известия», актриса отказывалась от госпитализации незадолго до своей кончины.

Первый приступ, связанный с обострением диагноза — хроническая обструктивная болезнь лёгких, произошёл 9 мая. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи осмотрела заторможенную актрису. 12 мая состояние Широковой ухудшилось, однако она вновь отказалась от поездки в больницу. В тот же день, около 17:00, она ушла из жизни.

Зрители помнят её по ролям в таких фильмах, как «Село Степанчиково и его обитатели», «День за днём» и «Я — Робин Гуд».

Умерла актриса из культового фильма «Москва слезам не верит» Елена Земляникина
Умерла актриса из культового фильма «Москва слезам не верит» Елена Земляникина

Напомним, Ольга Широкова появилась на свет 12 декабря 1945 года. После завершения учёбы на актёрском факультете ГИТИСа в 1967 году, она присоединилась к труппе МХАТ имени Горького, где проработала 27 лет. С 1995 года её карьера была связана с Московским театральным центром «Вишнёвый сад» под руководством Александра Вилькина, где она заняла позицию ведущей актрисы.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar