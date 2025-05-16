Актриса Ольга Широкова перед смертью отклонила предложение о госпитализации
Фото © Telegram / Театр «Вишнёвый сад» п/р А.Вилькина
На 80-м году жизни скончалась народная артистка Ольга Широкова. Как сообщает газета «Известия», актриса отказывалась от госпитализации незадолго до своей кончины.
Первый приступ, связанный с обострением диагноза — хроническая обструктивная болезнь лёгких, произошёл 9 мая. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи осмотрела заторможенную актрису. 12 мая состояние Широковой ухудшилось, однако она вновь отказалась от поездки в больницу. В тот же день, около 17:00, она ушла из жизни.
Зрители помнят её по ролям в таких фильмах, как «Село Степанчиково и его обитатели», «День за днём» и «Я — Робин Гуд».
Напомним, Ольга Широкова появилась на свет 12 декабря 1945 года. После завершения учёбы на актёрском факультете ГИТИСа в 1967 году, она присоединилась к труппе МХАТ имени Горького, где проработала 27 лет. С 1995 года её карьера была связана с Московским театральным центром «Вишнёвый сад» под руководством Александра Вилькина, где она заняла позицию ведущей актрисы.