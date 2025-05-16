Путин обсудил с Гурбангулы Бердымухамедовым партнёрство РФ и Туркменистана

Президент РФ Владимир Путин по телефону пообщался с председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который прилетел в Казань для участия в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир». О разговоре политиков рассказали в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов тепло поздравили друг друга с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития взаимовыгодных отношений стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном», — уточняется в заявлении.