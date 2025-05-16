Путин обсудил с Гурбангулы Бердымухамедовым партнёрство РФ и Туркменистана
Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин по телефону пообщался с председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который прилетел в Казань для участия в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир». О разговоре политиков рассказали в пресс-службе Кремля.
«Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов тепло поздравили друг друга с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития взаимовыгодных отношений стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном», — уточняется в заявлении.
Ранее сообщалось, что в конце марта этого года президент Туркмении Сердар Бердымухамедов во время разговора с главой евродипломатии Кайей Каллас подтвердил, что Ашхабад будет придерживаться курса на развитие взаимоотношений с Европейским союзом.