В Воронежской области ввели режим ЧС после гибели посевов из-за заморозков

В Воронежской области в агропромышленном комплексе введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за ущерба, вызванного прошедшими заморозками. Об этом говорится в указе губернатора, опубликованном на сайте регионального правительства.

Руководителям муниципальных образований рекомендовано до 30 мая предоставить информацию о размере нанесённого ущерба в областное министерство сельского хозяйства. Заморозки были зафиксированы по всей территории региона 27-29 апреля и 3 мая, при этом температура воздуха и почвы в некоторых местах опускалась до минус 8-10 градусов.

По предварительным оценкам, пострадало свыше 30 тысяч гектаров посевных площадей. Кроме того, повреждено более 2,6 тысячи гектаров садов и ягодников, что составляет около 44% всех плодоносящих насаждений области. Ожидается, что урожай фруктов и ягод в этом году будет в два раза ниже ранее прогнозируемого.