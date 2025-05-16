В Воронежской области ввели режим ЧС после гибели посевов из-за заморозков
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В Воронежской области в агропромышленном комплексе введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за ущерба, вызванного прошедшими заморозками. Об этом говорится в указе губернатора, опубликованном на сайте регионального правительства.
Руководителям муниципальных образований рекомендовано до 30 мая предоставить информацию о размере нанесённого ущерба в областное министерство сельского хозяйства. Заморозки были зафиксированы по всей территории региона 27-29 апреля и 3 мая, при этом температура воздуха и почвы в некоторых местах опускалась до минус 8-10 градусов.
По предварительным оценкам, пострадало свыше 30 тысяч гектаров посевных площадей. Кроме того, повреждено более 2,6 тысячи гектаров садов и ягодников, что составляет около 44% всех плодоносящих насаждений области. Ожидается, что урожай фруктов и ягод в этом году будет в два раза ниже ранее прогнозируемого.
Ранее Life.ru сообщал, что власти Бурятии объявили режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне. Такое решение приняла республиканская комиссия по чрезвычайным ситуациям ввиду увеличения площади лесных пожаров. С начала сезона высокой пожарной опасности в регионе зафиксировано 174 случая возгораний в лесах. Предварительный анализ показывает, что все пожары возникли по вине людей, а 90% из них — из-за неосторожного обращения с огнем.