«Мне тяжело»: 73-летняя Аллегрова сделала непростое признание

Ирина Аллегрова призналась, что возвращение к сольным выступлениям маловероятно из-за физической нагрузки, которую они требуют. 73-летняя певица поделилась своими мыслями с MK.Ru после участия в концерте в Кремле, посвящённом Дню Победы.

«Огромные залы у меня были в 2020 году. Знаю, что я и сегодня соберу. Но это не значит, что отработаю. Я не умею работать в пол ноги. Вы не хотите признать, сколько мне лет», — объяснила певица.

В январе Ирине Аллегровой исполнилось 73 года, но она продолжает выглядеть молодо: на публике всегда полна энергии и бодрости. Тем не менее по признанию Ирины Александровны, возраст все-таки сказывается.

«Мне тяжело. Я сегодня сюда собиралась: мне тяжело, — призналась певица.

Аллегрова напомнила, что приостановила сольную деятельность в начале пандемии, чтобы не подвергать опасности себя и зрителей. С началом СВО она также посчитала неуместным проводить концерты. Сейчас артистка выступает только на корпоративных мероприятиях и сборных концертах.

В настоящее время звезда проводит основное время в своём загородном доме. Она увлеклась выпечкой хлеба и активно поддерживает наших военнослужащих, посещая госпитали.