92-летняя пенсионерка из Подольска приняла участие в 1 тыс забегов по всему миру

Жительница подмосковного Подольска Клара Богатова в 92 года получила золотую медаль за участие в казанском марафоне, став самой возрастной бегуньей. Женщина рассказала, что увлеклась бегом на пенсии и с 2002 года приняла участие уже в 1 тыс. забегов по всему миру, пишет Mash на спорте.

Бабушка отметила, что никогда в молодости не увлекалась бегом, а в школьные годы не могла пробежать дистанции и в три километра, так как не было к этому интереса. Выйдя на пенсию, стала искать для себя увлечение. Выбор пал на бег.

«Для меня началась новая, другая жизнь. Зимой я на лыжах, летом у меня бег. Бег каждую неделю. В субботу, в воскресенье раньше. Сейчас один раз в неделю обязательно. А так каждый день я тренируюсь. Это пять километров как минимум ежедневно», — рассказала Богатова.

92-летняя бегунья Клара Богатова. Видео © Telegram/Mash на спорте

Пенсионерка рассказала, что на территории Подольска выбрала для себя пять разных трасс для тренировок. Одна из них, в том числе, в лесу, а другая имеет уклон вверх. Благодаря бегу, 92-летняя жительница Подмосковья много путешествует. На пенсии она успела посмотреть Эстонию и Португалию, а также другие страны. Во все государства она приезжала с целью поучаствовать в забеге.

Жителям России Богатова посоветовала посмотреть, как хорошо выглядят бегуны, и брать с них пример — встать и побежать.