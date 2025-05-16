РФ отреагировала на слова экс-представителя Минобороны Армении про Гитлера

Посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что слова бывшего представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна о том, как было бы хорошо для армянского государства, если бы нацисты одержали победу в Сталинградской битве, являются оправданием преступлений гитлеровской Германии. В связи с этим он направил письмо армянскому министру обороны Сурену Папикяну. Полностью ознакомиться с этим скандальным заявлением можно на сайте российского посольства в Ереване.

«На фоне глубокого уважения к празднику Победы в армянском народе широкое возмущение вызвали исторически ложные и кощунственные заявления бывшего официального представителя Министерства обороны Республики Армения А. Ованнисяна с фактическим оправданием агрессии гитлеровской Германии, озвученные им в эту святую дату на главном телеканале страны», — сказано в письме.