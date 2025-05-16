РФ отреагировала на слова экс-представителя Минобороны Армении про Гитлера
Посол РФ Копыркин направил в Минобороны Армении письмо после заявления о Гитлере
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Посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что слова бывшего представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна о том, как было бы хорошо для армянского государства, если бы нацисты одержали победу в Сталинградской битве, являются оправданием преступлений гитлеровской Германии. В связи с этим он направил письмо армянскому министру обороны Сурену Папикяну. Полностью ознакомиться с этим скандальным заявлением можно на сайте российского посольства в Ереване.
«На фоне глубокого уважения к празднику Победы в армянском народе широкое возмущение вызвали исторически ложные и кощунственные заявления бывшего официального представителя Министерства обороны Республики Армения А. Ованнисяна с фактическим оправданием агрессии гитлеровской Германии, озвученные им в эту святую дату на главном телеканале страны», — сказано в письме.
Напомним, бывший спикер Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян вызвал бурю обсуждений после того, как заявил, что победа нацистской Германии могла бы принести республике «больше пользы». По его словам, Сталинградская битва, как он считает, помешала Германии захватить Турцию, что, возможно, привело бы к созданию единой Армении.