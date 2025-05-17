Мужчина стал фигурантом дела после угроз журналистке и её дочери из-за репортажа
Женщина с телефоном. Обложка © unsplash.com / Createasea
Петербургская журналистка и её маленькая дочь стали жертвами преследования мужчины, о противоправных действиях которого сняла сюжет экс-сотрудница телеканала «78».
По данным Следственного комитета, как только мужчина узнал о готовящемся репортаже, он начал забрасывать журналистку сообщениями с угрозами физической расправы ей и её ребёнку. Более того, он узнал, в какой садик ходит дочка журналистки.
«Подозреваемый неоднократно направлял журналистке угрозы убийством в отношении неё и её малолетнего ребёнка, указывая, что данные угрозы подлежат реализации в случае её отказа как журналиста от получения и распространения информации», – заявил представитель СК.
На мужчину завели уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, соединённом с угрозой применения насилия над журналистом и его близким. Сейчас и сам подозреваемый, и члены его семьи вызваны на допрос.
Напомним, ранее неизвестный напал на журналистку телеканала «78» во время съёмок. Мужчина ударил корреспондентку, повалил её на землю и попытался задушить.