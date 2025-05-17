Трамп заявил, что Тейлор Свифт стала «менее горячей» после его слов о ненависти

Президент США Дональд Трамп заявил, что его слова о ненависти в адрес Тейлор Свифт сделали популярную американскую певицу «менее горячей».

«Кто-нибудь заметил, что после того, как я сказал: «Я ненавижу Тейлор Свифт», она стала менее горячей?» – написал Трамп в своих соцсетях.

Осенью прошлого года республиканец публично объявил о своей ненависти к Свифт после того, как она выразила поддержку сопернице Трампа на выборах главы государства – вице-президенту и кандидату от Демпартии США Камале Харрис. Тогда американские СМИ активно обсуждали, что поддержка Свифт может сыграть решающую роль в голосовании. Трамп в ответ предрек певице проблемы в бизнесе из-за её политических предпочтений.