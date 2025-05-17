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Регион
17 мая, 04:12

Трамп заявил, что Тейлор Свифт стала «менее горячей» после его слов о ненависти

Тейлор Свифт. Обложка © Х / taylorswift13

Тейлор Свифт. Обложка © Х / taylorswift13

Президент США Дональд Трамп заявил, что его слова о ненависти в адрес Тейлор Свифт сделали популярную американскую певицу «менее горячей».

«Кто-нибудь заметил, что после того, как я сказал: «Я ненавижу Тейлор Свифт», она стала менее горячей?» – написал Трамп в своих соцсетях.

Осенью прошлого года республиканец публично объявил о своей ненависти к Свифт после того, как она выразила поддержку сопернице Трампа на выборах главы государства – вице-президенту и кандидату от Демпартии США Камале Харрис. Тогда американские СМИ активно обсуждали, что поддержка Свифт может сыграть решающую роль в голосовании. Трамп в ответ предрек певице проблемы в бизнесе из-за её политических предпочтений.

В Британии сжалились над 18-летним убийцей девочек на мастер-классе по танцам Тейлор Свифт
В Британии сжалились над 18-летним убийцей девочек на мастер-классе по танцам Тейлор Свифт

В 2025 году Тейлор Свифт признали лучшей певицей XXI века. Она превзошла других исполнителей не только по популярности среди поклонников, но и по числу полученных наград и премий.

Юния Ларсон
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