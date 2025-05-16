Воздушная тревога в Севастополе звучала в течение 14 минут

Объявленная в Севастополе воздушная тревога 16 мая звучала в течение 14 минут. Об её начале объявил губернатор региона Михаил Развожаев в 23:23 вечера. На этот период в городе остановили движение наземного и морского транспорта.

Сигнал к отбою воздушной тревоги в Севастополе появился в 22 часа и 37 минут по московскому времени. О каких-либо последствиях или отражении атаки БПЛА официально не сообщается.