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Регион
16 мая, 19:56

Воздушная тревога в Севастополе звучала в течение 14 минут

Воздушная тревога звучала в Севастополе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska

Воздушная тревога звучала в Севастополе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska

Объявленная в Севастополе воздушная тревога 16 мая звучала в течение 14 минут. Об её начале объявил губернатор региона Михаил Развожаев в 23:23 вечера. На этот период в городе остановили движение наземного и морского транспорта.

Сигнал к отбою воздушной тревоги в Севастополе появился в 22 часа и 37 минут по московскому времени. О каких-либо последствиях или отражении атаки БПЛА официально не сообщается.

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Отметим, что накануне ночью, 16 мая, Россия подверглась массированной воздушной атаке со стороны ВСУ. За это время российские средства ПВО за уничтожили и перехватили 65 украинских беспилотников над регионами РФ, большую часть из них сбили над Чёрным морем.

Лия Мурадьян
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