Воздушная тревога в Севастополе звучала в течение 14 минут
Воздушная тревога звучала в Севастополе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska
Объявленная в Севастополе воздушная тревога 16 мая звучала в течение 14 минут. Об её начале объявил губернатор региона Михаил Развожаев в 23:23 вечера. На этот период в городе остановили движение наземного и морского транспорта.
Сигнал к отбою воздушной тревоги в Севастополе появился в 22 часа и 37 минут по московскому времени. О каких-либо последствиях или отражении атаки БПЛА официально не сообщается.
Отметим, что накануне ночью, 16 мая, Россия подверглась массированной воздушной атаке со стороны ВСУ. За это время российские средства ПВО за уничтожили и перехватили 65 украинских беспилотников над регионами РФ, большую часть из них сбили над Чёрным морем.