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Регион
17 мая, 01:15

Администрация Трампа выставила на продажу штаб-квартиру «Голоса Америки»*

Власти США включили в список объектов для продажи здание штаб-квартиры радиостанции «Голос Америки»*, расположенное в двух кварталах от Капитолия. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается в материале, это решение может оставить сотрудников организации без рабочего пространства даже в случае возобновления финансирования.

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Напомним, в марте сотрудники радиостанции «Голос Америки»* возбудили судебное дело против администрации Дональда Трампа, оспаривая сокращение полномочий Американского агентства мировых медиа (USAGM), к которому принадлежит данное средство массовой информации. Иск был подан группой из шести журналистов в суд Южного округа штата Нью-Йорк.

* Внесены Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов, заблокированы на территории РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Niyazz

Артём Гапоненко
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