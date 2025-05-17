Администрация Трампа выставила на продажу штаб-квартиру «Голоса Америки»*

Власти США включили в список объектов для продажи здание штаб-квартиры радиостанции «Голос Америки»*, расположенное в двух кварталах от Капитолия. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается в материале, это решение может оставить сотрудников организации без рабочего пространства даже в случае возобновления финансирования.

Напомним, в марте сотрудники радиостанции «Голос Америки»* возбудили судебное дело против администрации Дональда Трампа, оспаривая сокращение полномочий Американского агентства мировых медиа (USAGM), к которому принадлежит данное средство массовой информации. Иск был подан группой из шести журналистов в суд Южного округа штата Нью-Йорк.