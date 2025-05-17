Танк помог доставить православный крест до окопного храма в зоне СВО
Российский танк с православным крестом успешно преодолел маршрут до окопного храма на Покровском направлении. Как сообщили Life.ru в Народном фронте, на борту вместе с бойцами был отец Максим.
После успешного завершения миссии в храме прошёл молебен.
Священный крест установили в окопном храме в зоне СВО. Видео © Предоставлено Народным фронтом для Life.ru
Региональное отделение Народного фронта в Москве участвовало в строительстве этого храма, помогало наполнять его содержимым. И до сих пор православные москвичи передают подарки для храма и его настоятеля отца Максима.
Ранее священник рассказал о возведении бойцами СВО восьмигранного блиндажного храма. Он полностью оборудован – в подземном сооружении есть иконостас, подсвечники и церковная утварь, а свет внутрь проникает сквозь выведенный на поверхность купол.
Предоставлено Народным фронтом для Life.ru