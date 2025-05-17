Танк помог доставить православный крест до окопного храма в зоне СВО

Российский танк с православным крестом успешно преодолел маршрут до окопного храма на Покровском направлении. Как сообщили Life.ru в Народном фронте, на борту вместе с бойцами был отец Максим.

После успешного завершения миссии в храме прошёл молебен.

Священный крест установили в окопном храме в зоне СВО. Видео © Предоставлено Народным фронтом для Life.ru

Региональное отделение Народного фронта в Москве участвовало в строительстве этого храма, помогало наполнять его содержимым. И до сих пор православные москвичи передают подарки для храма и его настоятеля отца Максима.