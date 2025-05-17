Европейские страны загнали собственных граждан в «цифровой информационный концлагерь». Об этом заявила спикер МИД России Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала ситуацию с доступом граждан ЕС к информации в ответ на вопрос шеф-редактора итальянского издания International Reporters Андреа Лучиди о цензуре в отношении российских спикеров в европейских медиа. Захарова отметила, что европейские власти активно ограничивают доступ своих граждан к альтернативной информации, создавая атмосферу жесткой цензуры.

«Это не забота о гражданах, а инструмент контроля», – подчеркнула она, добавив, что пространство свободы сужается под давлением политических решений, принимаемых в Брюсселе и других столицах.

Примером подобной цензуры Захарова привела ситуацию с немецким изданием Compact, которое подверглось репрессиям после публикации материалов с её участием.

«Если вы позволите себе выйти за рамки дозволенного – вас тут же зачистят», – предостерегла она.

По словам Захаровой, в Италии с 2022 года наблюдается деградация свободы слова, а журналисты, критикующие действия правительства, становятся мишенью для преследований. В этом контексте она упомянула заместителя председателя Европейского парламента Пину Пичерно, которая систематически инициирует санкции против российских и итальянских журналистов.

Захарова призвала европейцев задуматься о том, насколько они свободны в получении информации и насколько их права защищены.

«Зажим свободы мнений и репрессии против несогласных недопустимы ни в одной демократической стране», – добавила Захарова.