Россия начнёт переговоры с Украиной с принципиально иных стартовых позиций, нежели в 2022 году, когда Киев отказался продолжать переговорный процесс по надуманным причинам и по указке Запада. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что результаты нынешних переговоров будут обусловлены переменами в ситуации на земле. Захарова подчеркнула, что киевский режим, каждый раз срывая попытки завершить конфликт дипломатическим путём, лишается части территории. Дипломат отметила, что глава МИД РФ Сергей Лавров уже говорил, что Киев остался бы с некоторыми из своих земель, если бы выполнил условия Стамбульских соглашений в 2022 году.