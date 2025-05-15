Захарова заявила о смене позиции России на переговорах по Украине
Захарова заявила, что позиция РФ на переговорах по Украине сменилась с 2022 года
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Россия начнёт переговоры с Украиной с принципиально иных стартовых позиций, нежели в 2022 году, когда Киев отказался продолжать переговорный процесс по надуманным причинам и по указке Запада. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что результаты нынешних переговоров будут обусловлены переменами в ситуации на земле. Захарова подчеркнула, что киевский режим, каждый раз срывая попытки завершить конфликт дипломатическим путём, лишается части территории. Дипломат отметила, что глава МИД РФ Сергей Лавров уже говорил, что Киев остался бы с некоторыми из своих земель, если бы выполнил условия Стамбульских соглашений в 2022 году.
«Мне кажется, вот эту цитату было бы правильно сейчас помнить всем тем, кто ищет взаимосвязь между переговорным процессом и размерами территории», — резюмировала Захарова.
Ранее стало известно, что переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле могут стартовать около пяти часов вечера 15 мая. Также есть вероятность, что украинская сторона откажется от участия. Сейчас Владимир Зеленский общается с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Анкаре. Глава киевского режима заявил, что примет решение о переговорах с РФ после этой встречи.