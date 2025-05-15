Зеленский примет решение об участии в переговорах с Россией после встречи с Эрдоганом
Sky News: Зеленский примет решение по переговорам с РФ после встречи с Эрдоганом
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Владимир Зеленский собирается принять решение о предстоящих переговорах в Стамбуле только после намеченной на 15 мая встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщают Sky News и AFP со ссылкой на источники в украинской администрации.
«Президент начинает свой визит с Эрдогана в Анкаре, и только тогда президент примет решение о следующих шагах», — сказал высокопоставленный чиновник после прибытия российской делегации в Стамбул.
Напомним, сегодня, 15 мая, в Стамбуле должны состояться переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Владимир Мединский. От Украины приедут глава офиса Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. Сам Зеленский уже прибыл в Анкару. Он тут же оскорбил в беседе с журналистами российскую делегацию, назвав её состав «бутафорским», и чуть не свалился с трапа самолёта.