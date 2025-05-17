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Регион
16 мая, 23:48

Более 90 тысяч пользователей в США сообщили о сбоях платформы Reddit

Массовый сбой произошёл у Reddit. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Selman GEDIK

Массовый сбой произошёл у Reddit. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Selman GEDIK

Свыше 90 тысяч пользователей Reddit в США столкнулись с проблемами на платформе. Такие данные представил сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Согласно информации, сложности в работе начались приблизительно в 1:30 по московскому времени. Пиковое число жалоб превысило 92 тысячи. Пользователи в основном указывают на трудности с доступом к сайту и приложению, а также на соединение с сервером. Проблемы также отмечают в России, Канаде и ряде европейских стран.

Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе российских и зарубежных сервисов
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе российских и зарубежных сервисов

Напомним, что в эту же ночь, 17 мая, тысячи пользователей в России сообщили о масштабном сбое в Telegram. Пик жалоб на работу мессенджера пришёлся на 0:28 ночи по московскому времени.

Лия Мурадьян
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