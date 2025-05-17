Более 90 тысяч пользователей в США сообщили о сбоях платформы Reddit

Свыше 90 тысяч пользователей Reddit в США столкнулись с проблемами на платформе. Такие данные представил сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Согласно информации, сложности в работе начались приблизительно в 1:30 по московскому времени. Пиковое число жалоб превысило 92 тысячи. Пользователи в основном указывают на трудности с доступом к сайту и приложению, а также на соединение с сервером. Проблемы также отмечают в России, Канаде и ряде европейских стран.