Более 90 тысяч пользователей в США сообщили о сбоях платформы Reddit
Массовый сбой произошёл у Reddit. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Selman GEDIK
Свыше 90 тысяч пользователей Reddit в США столкнулись с проблемами на платформе. Такие данные представил сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно информации, сложности в работе начались приблизительно в 1:30 по московскому времени. Пиковое число жалоб превысило 92 тысячи. Пользователи в основном указывают на трудности с доступом к сайту и приложению, а также на соединение с сервером. Проблемы также отмечают в России, Канаде и ряде европейских стран.
Напомним, что в эту же ночь, 17 мая, тысячи пользователей в России сообщили о масштабном сбое в Telegram. Пик жалоб на работу мессенджера пришёлся на 0:28 ночи по московскому времени.