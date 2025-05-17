Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 01:44

Военкора NEWS.ru Катаеву наградили медалью «Защитнику Отечества»

Виктория Катаева. Обложка © VK / Виктория Катаева

Виктория Катаева. Обложка © VK / Виктория Катаева

Корреспондент NEWS.ru Виктория Катаева получила медаль «Защитнику Отечества» за освещение событий в зоне боевых действий с 2022 года. Она активно работает в Донбассе и курском приграничье, а также занимается волонтёрством.

Катаева отметила, что у неё есть и другие награды за съёмки патриотических фильмов и благодарности от МВД и Общественной палаты России. Военкор подчеркнула важность СМИ в раскрытии правды о текущих событиях. Спецоперацию России на Украине не стоит забывать, её следует помнить каждую минуту.

«Помогаем фронту, кто чем может. Служу России. Спасибо за награду, продолжаем работать», — сказала Катаева.

Бывший глава Энергодара Сеновоз награждён орденом Мужества
Бывший глава Энергодара Сеновоз награждён орденом Мужества

Ранее курганский военнослужащий с позывным Лапа, который служил в спецназе «Ахмат», был награждён медалью Суворова. Приказ подписал президент России Владимир Путин.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • СМИ
  • Журналисты
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar