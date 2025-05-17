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17 мая, 02:13

СМИ: Зеленский боится потери американской поддержки в переговорах с Россией

Zeit: Зеленский опасается отказа Трампа от посредничества в переговорах

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский всерьёз обеспокоен возможным отказом Дональда Трампа от посреднической роли в урегулировании украинского конфликта. По данным немецкого издания Zeit, украинский лидер осознаёт отсутствие альтернатив американскому участию, поскольку европейские партнёры ограничиваются декларативными заявлениями без реальных действий.

«Зеленский хочет не допустить отказа американцев от посредничества. Сейчас у него нет другого варианта», — говорится в материале.

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Ранее Трамп назвал Зеленского «величайшим торгашом» и указал на слабость его переговорной позиции. По словам республиканца, у экс-комика нет козырей.

Артём Гапоненко
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