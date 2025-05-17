СМИ: Зеленский боится потери американской поддержки в переговорах с Россией

Владимир Зеленский всерьёз обеспокоен возможным отказом Дональда Трампа от посреднической роли в урегулировании украинского конфликта. По данным немецкого издания Zeit, украинский лидер осознаёт отсутствие альтернатив американскому участию, поскольку европейские партнёры ограничиваются декларативными заявлениями без реальных действий.

«Зеленский хочет не допустить отказа американцев от посредничества. Сейчас у него нет другого варианта», — говорится в материале.