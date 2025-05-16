Политолог раскрыл условие для прогресса на переговорах по Украине
Политолог Андреев: Для прогресса в переговорах нужна отставка Зеленского
Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле без Ермака. Фото © Telegram / МИД России
Переговоры между Россией и Украиной впервые с 2022 года прошли в Стамбуле. Согласно информации СМИ, стороны не смогли достичь соглашения по нескольким ключевым вопросам, а сама встреча длилась менее двух часов. Политтехнолог Руслан Андреев из КГ «Полилог» в интервью «Постньюс» отметил, что для достижения прогресса в урегулировании ситуации необходима полная смена власти в Киеве, включая отставку Владимира Зеленского. В настоящее время перспективы для диалога выглядят неопределёнными.
Андреев подчеркнул, что присутствие украинской делегации за столом переговоров обусловлено лишь давлением со стороны США на Киев. Реализация условий мирного соглашения требует политической воли, однако Зеленский слишком сильно зависит от внешних факторов.
Напомним, переговоры между делегациями России и Украины планировались провести ещё вчера, однако украинская сторона в Стамбул не прибыла. Тем не менее диалог был начат сегодня, 16 мая. Встреча представителей обеих сторон длилась примерно два часа. Полное заявление России с результатами переговоров доступно на сайте Life.ru. Среди достигнутых договорённостей — проведение крупнейшего обмена пленными: по 1000 человек с каждой стороны. Также стороны должны разработать совместное видение возможного будущего прекращения огня, после чего переговоры продолжатся.