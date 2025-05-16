Переговоры между Россией и Украиной впервые с 2022 года прошли в Стамбуле. Согласно информации СМИ, стороны не смогли достичь соглашения по нескольким ключевым вопросам, а сама встреча длилась менее двух часов. Политтехнолог Руслан Андреев из КГ «Полилог» в интервью «Постньюс» отметил, что для достижения прогресса в урегулировании ситуации необходима полная смена власти в Киеве, включая отставку Владимира Зеленского. В настоящее время перспективы для диалога выглядят неопределёнными.

Андреев подчеркнул, что присутствие украинской делегации за столом переговоров обусловлено лишь давлением со стороны США на Киев. Реализация условий мирного соглашения требует политической воли, однако Зеленский слишком сильно зависит от внешних факторов.