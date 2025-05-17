Франция завершила передачу Сенегалу третьей военной базы в Африке
Франция передала военную базу Сенегалу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChiccoDodiFC
Франция решила покинуть свою третью военную базу в Сенегале. Об этом сообщило в соцсети X посольство страны в африканском государстве.
В публикации указано, что Франция передала базу, расположенную в районе Контр-Амираль-Проте, сенегальской стороне. Ожидают, что весь военный контингент выведут к лету.
«Остальные базы будут возвращены к лету 2025 года в соответствии с согласованным графиком», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал о секретной военной базе США в Гренландии с ядерными отходами. Этот объект, известный как «Город подо льдом», включал командный штаб, театр, часовню и ядерный реактор, способный разместить 600 баллистических ракет.