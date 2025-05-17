Франция завершила передачу Сенегалу третьей военной базы в Африке

Франция решила покинуть свою третью военную базу в Сенегале. Об этом сообщило в соцсети X посольство страны в африканском государстве.

В публикации указано, что Франция передала базу, расположенную в районе Контр-Амираль-Проте, сенегальской стороне. Ожидают, что весь военный контингент выведут к лету.

«Остальные базы будут возвращены к лету 2025 года в соответствии с согласованным графиком», — говорится в сообщении.