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17 мая, 02:52

Франция завершила передачу Сенегалу третьей военной базы в Африке

Франция передала военную базу Сенегалу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChiccoDodiFC

Франция передала военную базу Сенегалу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChiccoDodiFC

Франция решила покинуть свою третью военную базу в Сенегале. Об этом сообщило в соцсети X посольство страны в африканском государстве.

В публикации указано, что Франция передала базу, расположенную в районе Контр-Амираль-Проте, сенегальской стороне. Ожидают, что весь военный контингент выведут к лету.

«Остальные базы будут возвращены к лету 2025 года в соответствии с согласованным графиком»,говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал о секретной военной базе США в Гренландии с ядерными отходами. Этот объект, известный как «Город подо льдом», включал командный штаб, театр, часовню и ядерный реактор, способный разместить 600 баллистических ракет.

Лия Мурадьян
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