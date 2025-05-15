«Город подо льдом»: В Гренландии обнаружили секретную военную базу США с ядерными отходами

Под ледяным щитом Гренландии обнаружена заброшенная секретная база США Camp Century, построенная в период Холодной войны. Объект, также известный как «Город подо льдом», включал в себя командный штаб, театр, часовню и даже ядерный реактор, предназначенный для размещения 600 баллистических ракет. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Базу обнаружил учёный НАСА Чадь Грин. В связи с обнаружением объекта эксперты поднимают вопросы об экологической угрозе, связанной с тысячами тонн радиоактивных отходов, оставшихся там после закрытия базы в 1967 году.

К высвобождению этих отходов в окружающую среду может привести ускоряющееся таяние льдов. Это создаст серьёзные риски загрязнения. На фоне планов США о возможной покупке Гренландии данная находка добавляет экологическую «дилемму» к политическим и экономическим вопросам.

Соединённые Штаты неоднократно проявляли интерес к приобретению Гренландии, делая соответствующие предложения. Первая попытка была предпринята президентом Гарри Трумэном еще в 1946 году, но встретила отказ. Впоследствии, уже в период своего президентства, Дональд Трамп неоднократно возвращался к этой идее, озвучивая её в 2019, 2024 и 2025 годах. В марте, на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, республиканец выразил убежденность в том, что Гренландия в конечном итоге станет частью территории США, мотивируя это необходимостью укрепления международной безопасности.