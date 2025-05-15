«Город подо льдом»: В Гренландии обнаружили секретную военную базу США с ядерными отходами
WSJ: Подо льдами Гренландии найдена заброшенная военная база США Camp Century
Гренландия. Фото © Freepik / wirestock
Под ледяным щитом Гренландии обнаружена заброшенная секретная база США Camp Century, построенная в период Холодной войны. Объект, также известный как «Город подо льдом», включал в себя командный штаб, театр, часовню и даже ядерный реактор, предназначенный для размещения 600 баллистических ракет. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Базу обнаружил учёный НАСА Чадь Грин. В связи с обнаружением объекта эксперты поднимают вопросы об экологической угрозе, связанной с тысячами тонн радиоактивных отходов, оставшихся там после закрытия базы в 1967 году.
К высвобождению этих отходов в окружающую среду может привести ускоряющееся таяние льдов. Это создаст серьёзные риски загрязнения. На фоне планов США о возможной покупке Гренландии данная находка добавляет экологическую «дилемму» к политическим и экономическим вопросам.
Соединённые Штаты неоднократно проявляли интерес к приобретению Гренландии, делая соответствующие предложения. Первая попытка была предпринята президентом Гарри Трумэном еще в 1946 году, но встретила отказ. Впоследствии, уже в период своего президентства, Дональд Трамп неоднократно возвращался к этой идее, озвучивая её в 2019, 2024 и 2025 годах. В марте, на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, республиканец выразил убежденность в том, что Гренландия в конечном итоге станет частью территории США, мотивируя это необходимостью укрепления международной безопасности.
В ответ на это тогдашний премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что остров не является объектом для продажи и никогда не будет продан. Генеральный секретарь НАТО, в свою очередь, заявил, что Североатлантический альянс не будет вовлечён в разрешение данного вопроса.
Глава Белого дома ранее подчёркивал стратегическое значение Гренландии для защиты интересов национальной безопасности США, объясняя это потенциальными «угрозами», исходящими от Китая и России. Действующий премьер-министр Гренландии Нильсен ясно дал понять, что передача острова Штатам невозможна. Приобретение Гренландии могло бы стоить Вашингтону около 2,2 миллиарда долларов. Однако американский лидер не исключал возможности использования военной силы для обеспечения контроля над этим стратегически важным регионом.