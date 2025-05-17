Писториус: Европа должна быть готова к прекращению огня на Украине

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что странам Европейского союза следует заранее настроиться на возможность заморозки боевых действий между Россией и Украиной.

«Мы должны быть готовы к дню X, когда вступит в силу прекращение огня», — отметил Писториус в интервью изданию Tagesschau.

Политик подчеркнул, что союзникам Киева нужно подготовиться к дипломатическим переговорам и активно участвовать в разрешении конфликта.