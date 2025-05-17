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17 мая, 04:30

Писториус: Европа должна быть готова к прекращению огня на Украине

Борис Писториус. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / blue spruce media

Борис Писториус. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / blue spruce media

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что странам Европейского союза следует заранее настроиться на возможность заморозки боевых действий между Россией и Украиной.

«Мы должны быть готовы к дню X, когда вступит в силу прекращение огня»,отметил Писториус в интервью изданию Tagesschau.

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Политик подчеркнул, что союзникам Киева нужно подготовиться к дипломатическим переговорам и активно участвовать в разрешении конфликта.

Ранее о том, что Европе придётся восстановить диалог с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он считает, что для решения конфликта на Украине необходима встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.

Лия Мурадьян
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