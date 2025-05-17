Над Белгородской и Курской областями ночью уничтожили два беспилотника ВСУ
ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru
Силы противовоздушной обороны России сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ в ночь с 16 на 17 мая. По данным Минобороны, один из дронов был сбит над Белгородской областью, а второй – над Курской областью.
«В период с 22:00 16 мая до 06:00 17 мая дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолётного типа», – уточнили в ведомстве.
Прошлой ночью российские регионы подверглись массированной воздушной атаке со стороны Украины, в результате которой российские ПВО за одну ночь сбили 65 БПЛА. Из них 43 были уничтожены над акваторией Чёрного моря, 21 – над территорией Крыма, а один – над Белгородской областью.