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17 мая, 04:58

Камчатский вулкан Шивелуч второй раз за сутки выбросил пепел выше 8 км

Вулкан Шивелуч. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН Ю.Демянчук

Вулкан Шивелуч. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН Ю.Демянчук

На Камчатке наблюдается усиление активности вулкана Шивелуч, который в субботу дважды выбросил столбы пепла на значительную высоту. По информации Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук, второй выброс за день достиг примерно 8,5 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф при этом протянулся на 35 километров в направлении северо-северо-запада.

«Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок»,говорится в сообщении.

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Ранее вулкан уже демонстрировал активность, выбросив пепел на высоту до 8 км. Тогда шлейф распространялся в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного.

Артём Гапоненко
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