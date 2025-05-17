Камчатский вулкан Шивелуч второй раз за сутки выбросил пепел выше 8 км

На Камчатке наблюдается усиление активности вулкана Шивелуч, который в субботу дважды выбросил столбы пепла на значительную высоту. По информации Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук, второй выброс за день достиг примерно 8,5 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф при этом протянулся на 35 километров в направлении северо-северо-запада.