Сент-Луис в руинах: Смертельный торнадо разрушил целый город в США
NYP: Четыре человека погибли в американском штате Миссури во время торнадо
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Город Сент-Луис, расположенный в американском штате Миссури, пережил мощный торнадо. По предварительным данным, его жертвами стали четыре человека. Об этом 16 мая сообщила газета The New York Post.
Последствия торнадо. Видео © X / CaptainGhazi
Этот смертоносный вихрь оказался элементом более обширного штормового фронта, который обрушился на несколько штатов одновременно. По информации The New York Post, стихию сопровождали проливные дожди, шквалистый ветер и крупный град.
Масштабы разрушений, по оценке властей, оказались значительными: торнадо прочертил по городу полосу опустошения. Свидетельства его мощи – вырванные с корнем деревья, оборванные линии электропередач и обрушившиеся строения. Комиссар городской пожарной охраны Деннис Дженкерсон сообщил, что природный катаклизм затронул территорию площадью не менее 20 гектаров.
Ранее в Соединённых Штатах сильнейший торнадо прошёлся сразу по нескольким округам в Миннесоте и Висконсине. К вечеру четверга без электричества остались около 15 000 жителей в первом штате и ещё 47 000 человек во втором.