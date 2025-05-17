Сент-Луис в руинах: Смертельный торнадо разрушил целый город в США

Город Сент-Луис, расположенный в американском штате Миссури, пережил мощный торнадо. По предварительным данным, его жертвами стали четыре человека. Об этом 16 мая сообщила газета The New York Post.

Последствия торнадо. Видео © X / CaptainGhazi

Этот смертоносный вихрь оказался элементом более обширного штормового фронта, который обрушился на несколько штатов одновременно. По информации The New York Post, стихию сопровождали проливные дожди, шквалистый ветер и крупный град.

Масштабы разрушений, по оценке властей, оказались значительными: торнадо прочертил по городу полосу опустошения. Свидетельства его мощи – вырванные с корнем деревья, оборванные линии электропередач и обрушившиеся строения. Комиссар городской пожарной охраны Деннис Дженкерсон сообщил, что природный катаклизм затронул территорию площадью не менее 20 гектаров.