Россиянам напомнили о штрафе за жарку шашлыка

Любителям дачного отдыха и традиционного шашлыка стоит помнить о важных правилах пожарной безопасности. Несоблюдение установленных норм при готовке на открытом огне может обернуться серьёзным денежным взысканием. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

Согласно действующим предписаниям, использовать мангалы или жаровни для приготовления пищи разрешено на удалении не менее пяти метров от любых построек, будь то жилой дом или хозяйственные сооружения. Кроме того, вокруг места разведения огня необходимо расчистить площадку радиусом в два метра, убрав все потенциально горючие материалы.

«А вот если вы нарушаете правила противопожарного режима при жарении шашлыка, то вас предупредят о нарушении и могут оштрафовать на 5-15 тысяч рублей», — добавила эксперт.

Однако, если на территории региона введен особый противопожарный режим, санкции за нарушение становятся строже и применяются незамедлительно. В таком случае, по словам эксперта, предусмотрен штраф уже в диапазоне от десяти до двадцати тысяч рублей, без предварительного предписания.