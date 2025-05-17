Трамп рассказал, чем Зеленский «намного лучше» него
Трамп назвал Зеленского «отличным торговцем» за вытягивание денег из США
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Владимир Зеленский неплохо выманивал у США миллиарды долларов во время президентства Джо Байдена показав себя «отличным торговцем». Об этом в интервью Fox News рассказал нынешний американский лидер Дональд Трамп.
«За четыре дня я заработал в 12 раз больше того, что мы потратили на Украину… Я ненавидел смотреть, как эти чеки по 60 миллиардов улетали каждый раз, когда приезжал Зеленский. Он отличный торговец. Намного лучше меня», — поделился он.
Трамп также добавил, что сейчас Зеленский не имеет никаких козырей и не сможет одолеть Россию. При этом американский президент допустил, что Запад может вновь прибегнуть к «разрушительным санкциям», если сделка по Украине не состоится.
Напомним, Трамп не первый кто говорит о новых санкциях против РФ. После недавних переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле группа американских сенаторов возобновила призывы к введению новых санкций против Москвы и её торговых партнёров. По данным Reuters, на сегодняшний день 73 из 100 сенаторов выразили поддержку законопроекту, предусматривающему как первичные, так и вторичные санкции.