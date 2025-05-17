Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 07:43

Трамп рассказал, чем Зеленский «намного лучше» него

Трамп назвал Зеленского «отличным торговцем» за вытягивание денег из США

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский неплохо выманивал у США миллиарды долларов во время президентства Джо Байдена показав себя «отличным торговцем». Об этом в интервью Fox News рассказал нынешний американский лидер Дональд Трамп.

«За четыре дня я заработал в 12 раз больше того, что мы потратили на Украину… Я ненавидел смотреть, как эти чеки по 60 миллиардов улетали каждый раз, когда приезжал Зеленский. Он отличный торговец. Намного лучше меня», — поделился он.

Трамп также добавил, что сейчас Зеленский не имеет никаких козырей и не сможет одолеть Россию. При этом американский президент допустил, что Запад может вновь прибегнуть к «разрушительным санкциям», если сделка по Украине не состоится.

МИД Украины заявил о новых требованиях россиян и «неприемлемых вещах» на встрече в Стамбуле
МИД Украины заявил о новых требованиях россиян и «неприемлемых вещах» на встрече в Стамбуле

Напомним, Трамп не первый кто говорит о новых санкциях против РФ. После недавних переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле группа американских сенаторов возобновила призывы к введению новых санкций против Москвы и её торговых партнёров. По данным Reuters, на сегодняшний день 73 из 100 сенаторов выразили поддержку законопроекту, предусматривающему как первичные, так и вторичные санкции.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar