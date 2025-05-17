Трамп рассказал, чем Зеленский «намного лучше» него

Владимир Зеленский неплохо выманивал у США миллиарды долларов во время президентства Джо Байдена показав себя «отличным торговцем». Об этом в интервью Fox News рассказал нынешний американский лидер Дональд Трамп.

«За четыре дня я заработал в 12 раз больше того, что мы потратили на Украину… Я ненавидел смотреть, как эти чеки по 60 миллиардов улетали каждый раз, когда приезжал Зеленский. Он отличный торговец. Намного лучше меня», — поделился он.

Трамп также добавил, что сейчас Зеленский не имеет никаких козырей и не сможет одолеть Россию. При этом американский президент допустил, что Запад может вновь прибегнуть к «разрушительным санкциям», если сделка по Украине не состоится.