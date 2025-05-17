МИД Украины заявил о новых требованиях россиян и «неприемлемых вещах» на встрече в Стамбуле

Москва представила новые условия для мирного урегулирования украинского конфликта, который продолжается с 2022 года. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий во время общения с журналистами.

Тихий признался, что ему «сложно однозначно ответить» на вопрос о появлении новых требований. Он подчеркнул, что украинской делегации ещё предстоит тщательно проанализировать документы, полученные по итогам первого раунда в Турции, чтобы оценить характер российских предложений.

«Насколько я понимаю, появились новые требования», — сказал дипломат.

Он также отметил, что в ходе диалога в Турции российской стороной был «озвучен ряд неприемлемых вещей». Тихий пояснил, что не может разглашать содержание этих обсуждений, поскольку это было бы некорректно.