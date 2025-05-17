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Регион
17 мая, 07:15

МИД Украины заявил о новых требованиях россиян и «неприемлемых вещах» на встрече в Стамбуле

В МИД Украины заявили о новых требованиях России на переговорах в Стамбуле

Обложка © МИД РФ

Обложка © МИД РФ

Москва представила новые условия для мирного урегулирования украинского конфликта, который продолжается с 2022 года. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий во время общения с журналистами.

Тихий признался, что ему «сложно однозначно ответить» на вопрос о появлении новых требований. Он подчеркнул, что украинской делегации ещё предстоит тщательно проанализировать документы, полученные по итогам первого раунда в Турции, чтобы оценить характер российских предложений.

«Насколько я понимаю, появились новые требования», — сказал дипломат.

Он также отметил, что в ходе диалога в Турции российской стороной был «озвучен ряд неприемлемых вещей». Тихий пояснил, что не может разглашать содержание этих обсуждений, поскольку это было бы некорректно.

При этом он подтвердил готовность Владимира Зеленского к личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным. По его мнению, прямые переговоры на высшем уровне критически важны для достижения прорыва в урегулировании конфликта.

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Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Каких-то ошеломительных результатов они не принесли, однако стороны сумели договориться о крупнейшем в истории конфликта обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Российская сторона выразила готовность продолжать диалог с украинской делегацией. Ранее СМИ рассказали о шести требованиях, которые в Турции выдвинули представители РФ.

Владимир Озеров
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