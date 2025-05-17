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17 мая, 08:09

Анита Цой рассказала, что готовит для друзей вишнёвый компот

Анита Цой. Обложка © РИА «Новости» / Владимир Астапкович

Анита Цой. Обложка © РИА «Новости» / Владимир Астапкович

Певица Анита Цой рассказала, что уже более 30 лет выращивает на даче различные овощи, фрукты и ягоды. У неё есть множество семейных рецептов. Так, друзья и коллеги очень ценят вишнёвый компот, который готовит звезда. Также она делает варенье из малины.

«У меня много малины, растёт голубика, которую начала разводить на своём участке одной из первых. Я очень довольна этой прекрасной культурой. Надеюсь, что в этом году она нас порадует, потому что очень много цветения. Будем надеяться, что она выжила. Мы её спасали этой весной», — отметила Анита Цой в беседе с NEWS.ru.

Однако в прошлом году часть вишнёвых деревьев погибла из-за заморозков, а этой весной их сломал ураган. В связи с этим певица решила пересадить сад и уже подготовила 53 саженца.

Анита Цой официально сменила имя и фамилию, признавшись: всё из-за душевной болезни
Анита Цой официально сменила имя и фамилию, признавшись: всё из-за душевной болезни

Кстати, Анита Цой также занимается выпуском домашних солений. Цены разные: от 590 рублей за банку варенья до 950 рублей за кимчи по-корейски. Однако в конце минувшего года ФНС заблокировала счета её фирмы по производству консерваций премиум-класса.

Борис Эльфанд
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