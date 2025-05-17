Анита Цой рассказала, что готовит для друзей вишнёвый компот

Певица Анита Цой рассказала, что уже более 30 лет выращивает на даче различные овощи, фрукты и ягоды. У неё есть множество семейных рецептов. Так, друзья и коллеги очень ценят вишнёвый компот, который готовит звезда. Также она делает варенье из малины.

«У меня много малины, растёт голубика, которую начала разводить на своём участке одной из первых. Я очень довольна этой прекрасной культурой. Надеюсь, что в этом году она нас порадует, потому что очень много цветения. Будем надеяться, что она выжила. Мы её спасали этой весной», — отметила Анита Цой в беседе с NEWS.ru.

Однако в прошлом году часть вишнёвых деревьев погибла из-за заморозков, а этой весной их сломал ураган. В связи с этим певица решила пересадить сад и уже подготовила 53 саженца.