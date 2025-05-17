Пройдя через все испытания «европейского пути», Украина в итоге вернётся к идее совместного будущего с Россией. Об этом заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости».

«Украинский народ дружными рядами пойдёт в наш «Русский дом», постучится обратно. Это случится, когда они намаются в своих Европах и поймут, что их будущее — в единстве с Россией», — сказал он.

Константинов полагает, что в тот момент Украину выручит фигура, сравнимая по функционалу с Богданом Хмельницким. Этот человек объединит народ и поведёт его за собой. Однако для этого потребуется время.

Председатель крымского Госсовета также добавил, что нынешняя ситуация является частью фундаментальной борьбы за Русский мир. По его словам, мы до сих пор ощущаем «афтершоки», спровоцированные распадом Советского Союза. Последствия этого «предательства», как он считает, до сих пор не преодолены.