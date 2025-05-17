Названы мишени ВСУ в ходе смертельной атаки более 100 дронов на один регион России

За прошедшие сутки территория Белгородской области подверглась массированной атаке с использованием более 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий. В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Веселая Лопань и Устинка совершены атаки трёх беспилотников, два из которых сбиты системой ПВО. В селе Устинка от удара дрона загорелась сухая трава — силами жителей и ДПД (добровольческие пожарные дружины, — Прим. Life.ru) возгорание ликвидировано», — написал он.

Также атаке трёх БПЛА подвергся Борисовский район, один дрон был сбит. В посёлке Борисовка беспилотник ударил по автомобилю на территории коммерческого объекта, в результате чего мужчина получил баротравму. Повреждены два легковых автомобиля и коммерческое здание. Ночью в селе Березовка взрывное устройство повредило забор частного дома.

На Валуйский муниципальный округ было совершено 42 атаки беспилотников, 11 из которых были подавлены и сбиты. Повреждены несколько автомобилей, гараж, частный дом, здание промышленного предприятия, оборудование на двух предприятиях, линия электропередачи, газовая труба и два объекта инфраструктуры связи.

Волоконовский район подвергся атаке двух беспилотников. Над Красногвардейским районом был сбит БПЛА, последствий не зафиксировано. По Грайворонскому муниципальному округу выпущено семь боеприпасов и совершены атаки с использованием двух беспилотников. Ночью над округом была сбита воздушная цель, в результате падения обломков повреждена крыша надворной постройки. По Краснояружскому району выпущено 20 боеприпасов в ходе семи обстрелов и нанесены удары 12 беспилотников, один из которых был сбит. Информация о последствиях уточняется.

Шебекинский муниципальный округ подвергся атаке 45 беспилотников, 34 из которых были подавлены и сбиты. Украинский БПЛА атаковал велосипедиста, который скончался на месте от полученных ранений. Повреждены частные дома, надворные постройки, складское помещение предприятия, навес на территории коммерческой организации, несколько легковых и грузовых автомобилей, объект инфраструктуры связи и линия электропередачи.