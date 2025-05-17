Главная сваха России Роза Сябитова решилась на важный шаг ради любимой внучки

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что планирует посадить помидоры на даче, поскольку её трехлетней внучке будет интересно наблюдать за ростом овощей. Однако главная сваха России не собирается засаживать огород полностью, она лишь создаёт комфортные условия для малышки.

«В этом году обещают, что вроде бы лето будет жарким, соответственно, я поменяла купель, купила новые лежаки для внучки, дочка собирается у меня отдыхать. Поэтому буду ухаживать за тем, что есть», — отметила телезвезда в беседе с NEWS.ru.

Она также подчеркнула, что в этом году хочет высадить тую вдоль забора для создания живой изгороди. Кроме того, сваха построила тренажёрный зал и хочет красиво оформить территорию вокруг него.