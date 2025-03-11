«Это аморально»: Сябитова объяснила отказ спать с ровесниками своего сына

Главная сваха России Роза Сябитова раскритиковала пары с большой разницей в возрасте. Ведущая программы «Давай поженимся» заявила, что «каждый возраст должен иметь свой кодекс», поэтому она считает аморальным спать с ровесниками своего сына, хотя даже в её возрасте со стариками спать не очень приятно.

«Если между супругом и супругой разница 40 лет, это четыре поколения. О чём они будут говорить? Они ведь понимать друг друга не будут. Да, сексом заниматься сладко. Правда, вопрос мой к девушке молодой: если ей 20 лет, зачем ей старец? Со старыми спать не сладко, уверяю вас», — цитирует 63-летнюю телеведущую Леди Mail.