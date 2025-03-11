Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 15:44

«Это аморально»: Сябитова объяснила отказ спать с ровесниками своего сына

Роза Сябитова раскритиковала пары с большой разницей в возрасте

Роза Сябитова. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Роза Сябитова. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Главная сваха России Роза Сябитова раскритиковала пары с большой разницей в возрасте. Ведущая программы «Давай поженимся» заявила, что «каждый возраст должен иметь свой кодекс», поэтому она считает аморальным спать с ровесниками своего сына, хотя даже в её возрасте со стариками спать не очень приятно.

«Если между супругом и супругой разница 40 лет, это четыре поколения. О чём они будут говорить? Они ведь понимать друг друга не будут. Да, сексом заниматься сладко. Правда, вопрос мой к девушке молодой: если ей 20 лет, зачем ей старец? Со старыми спать не сладко, уверяю вас», — цитирует 63-летнюю телеведущую Леди Mail.

Роза Сябитова перечислила "красные флаги" в отношениях, из которых нужно бежать
Роза Сябитова перечислила "красные флаги" в отношениях, из которых нужно бежать

Ранее Роза Сябитова раскрыла болезнь, которую «заработала» на телевидении. Кроме того, сваха озвучила 4 золотых правила отношений для тех, кто не хочет развестись.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Роза Сябитова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar