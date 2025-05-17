Армия России взяла под прицел батальоны ВСУ у разрушенного Антоновского моста
Сальдо: ВСУ проводят бессистемные вылазки, пытаясь закрепиться у реки Днепр
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Глава Херсонской области Владимир Сальдо оценил ситуацию у разрушенного Антоновского моста, ранее связывавшего берега Днепра в районе Алешек и Херсона. Он прокомментировал активность украинских сил на этом участке в беседе с РИА Новости.
По словам Сальдо, хотя этот участок и остаётся зоной пристального внимания, зафиксированные действия ВСУ лишены стратегической логики. По его словам, в этих вылазках не прослеживается никакой системности, а продиктованы они, скорее, политическими мотивами, чем военной целесообразностью. Отсюда, считает губернатор, их неизбежный провал.
Сальдо подчеркнул, что российские подразделения ведут непрерывное наблюдение за каждым маневром украинских батальонов в этом районе. Любая активность ВСУ, по его словам, немедленно пресекается ответным огнем.
Ранее Владимир Сальдо заявил, что российские войска готовят новый рывок, плацдармом для которого станут острова в дельте Днепра. Он отметил, что украинская армия просто не способна долго сдерживать натиск ВС РФ.