Глава Херсонской области Владимир Сальдо оценил ситуацию у разрушенного Антоновского моста, ранее связывавшего берега Днепра в районе Алешек и Херсона. Он прокомментировал активность украинских сил на этом участке в беседе с РИА Новости.

По словам Сальдо, хотя этот участок и остаётся зоной пристального внимания, зафиксированные действия ВСУ лишены стратегической логики. По его словам, в этих вылазках не прослеживается никакой системности, а продиктованы они, скорее, политическими мотивами, чем военной целесообразностью. Отсюда, считает губернатор, их неизбежный провал.

Сальдо подчеркнул, что российские подразделения ведут непрерывное наблюдение за каждым маневром украинских батальонов в этом районе. Любая активность ВСУ, по его словам, немедленно пресекается ответным огнем.