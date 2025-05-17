Как накопить на мечту? Экономист дал россиянам простые советы

План сбережений поможет накопить на мечту, уверен доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко. По его словам, чтобы рассчитать ежемесячный объём сбережений, для начала нужно определиться с конкретной суммой и периодом достижения цели.

«Накопить на мечту — это процесс, который требует планирования, дисциплины и мотивации», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Он призвал для начала определить свою мечту, затем выяснить её стоимость, а уже после этого решить, за какой период планируется достичь цели, чтобы рассчитать, сколько нужно откладывать каждый месяц. Также важно определить сумму, которую вы способны откладывать ежемесячно. Эксперт отметил, что для определения размера отчислений полезно вести личный или семейный бюджет в течение нескольких месяцев. Он посоветовал использовать приложения для управления финансами. Однако перед началом накоплений важно погасить все долги.

Кроме того, можно открыть специальный накопительный счёт или депозит для пополнения. Также важно пересмотреть текущие расходы и найти сферы для экономии, например, отменить ненужные подписки. В качестве дополнительного источника дохода можно рассматривать фриланс или подработки, а также продажу ненужных вещей. Специалист подчеркнул важность периодической проверки суммы накоплений для поддержания мотивации.