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17 мая, 10:26

Не докатился: Украинцу не хватило всего 300 метров до побега в Европу на моноколесе

Украинец попытался сбежать из страны в Словакию на моноколесе

Обложка © Государственная пограничная служба Украины

Обложка © Государственная пограничная служба Украины

На Украине подлежащий мобилизации гражданин попробовал уехать из страны в Словакию на моноколесе. Об этом сообщает украинская пограничная служба в соцсетях.

Украинский гений придумал план: одеться в гражданскую одежду, встать на моноколесо и без всяких вещей двигаться в сторону словацкой границы по просёлочной дороге, имитируя обычную прогулку.

Звучит всё это глупо, но до границы на своём «колесе свободы» он не доехал всего каких-то 300 метров. Его задержали пограничники. «Трансформера» привезли в пограничное подразделение, сейчас его планируют привлечь к ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы.

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Нетрудно догадаться, где этот находчивый мужчина окажется через несколько дней или недель. Кстати, сейчас на Украине даже самые ярые сторонники киевского режима теперь думают, как бы сбежать из страны. Итальянский журналист связался с двумя такими уклонистами, которые какое-то время назад были готовы убивать за Владимира Зеленского.

Владимир Озеров
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