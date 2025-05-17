Не докатился: Украинцу не хватило всего 300 метров до побега в Европу на моноколесе

На Украине подлежащий мобилизации гражданин попробовал уехать из страны в Словакию на моноколесе. Об этом сообщает украинская пограничная служба в соцсетях.

Украинский гений придумал план: одеться в гражданскую одежду, встать на моноколесо и без всяких вещей двигаться в сторону словацкой границы по просёлочной дороге, имитируя обычную прогулку.

Звучит всё это глупо, но до границы на своём «колесе свободы» он не доехал всего каких-то 300 метров. Его задержали пограничники. «Трансформера» привезли в пограничное подразделение, сейчас его планируют привлечь к ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы.