FT: Путин отказался обсуждать мирный план из 22 пунктов, предложенный Уиткоффом

Российский лидер Владимир Путин отклонил детализированные предложения по урегулированию конфликта на Украине, подготовленные спецпредставителем администрации США Стивом Уиткоффом. Как сообщают три информированных источника Financial Times, глава российского государства якобы даже не стал рассматривать обсуждение этого документа.

Уточняется, что включающий 22 конкретных пункта документ был разработан при координации с украинскими и европейскими партнёрами. Планировалось, что обсуждение этого плана состоится во время визита американского представителя в Москву 25 апреля.

По данным источников FT, составлялись эти предложения в формате телеконференции с участием украинских и американских официальных лиц. Со стороны Киева в переговорах участвовали руководитель администрации Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров, американскую делегацию представляли сам Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель Трампа по Украине Кит Келлог.