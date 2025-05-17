«Мы должны проснуться»: Крупнейший военный подрядчик Италии призвал ЕС унифицировать ОПК и армию
Глава холдинга Leonardo призвал ЕС «проснуться» и создать единый ОПК
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Евросоюз должен «проснуться» и создать единое оборонное пространство. Об этом заявил руководитель итальянского машиностроительного холдинга и подрядчика в сфере обороны Leonardo Роберто Чинголани в интервью Bloomberg, призвав к более тесному сотрудничеству между европейскими компаниями.
«Мы должны проснуться, мы должны создать своего рода европейское оборонное пространство, мы должны усилить сотрудничество между оборонными компаниями», — утверждает он.
Чинголани назвал положение дел в ОПК ЕС неважным из-за значительной раздробленности. В качестве подтверждения своих слов он напомнил, что в Евросоюзе существует множество различных платформ для истребительной авиации и 27 национальный армий, серьёзно отличающихся одна от другой.
К слову, в начале недели стало известно, что Евросоюз и Британия собираются представить новое соглашение в сфере обороны и безопасности на грядущей недели. Этот документ позволит британцам принимать участие в европейских инициативах оборонного характера.