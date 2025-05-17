«Мы должны проснуться»: Крупнейший военный подрядчик Италии призвал ЕС унифицировать ОПК и армию

Евросоюз должен «проснуться» и создать единое оборонное пространство. Об этом заявил руководитель итальянского машиностроительного холдинга и подрядчика в сфере обороны Leonardo Роберто Чинголани в интервью Bloomberg, призвав к более тесному сотрудничеству между европейскими компаниями.

«Мы должны проснуться, мы должны создать своего рода европейское оборонное пространство, мы должны усилить сотрудничество между оборонными компаниями», — утверждает он.

Чинголани назвал положение дел в ОПК ЕС неважным из-за значительной раздробленности. В качестве подтверждения своих слов он напомнил, что в Евросоюзе существует множество различных платформ для истребительной авиации и 27 национальный армий, серьёзно отличающихся одна от другой.