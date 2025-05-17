Экс-главу ФБР, обвинённого в призыве к убийству Трампа, вызвали в Секретную службу США

Бывший директор ФБР Джеймс Коми оказался в центре скандала из-за своей публикации в соцсетях, которая была интерпретирована, как призыв к убийству президента США Дональда Трампа. По данным Fox News, ссылающегося на анонимные источники, Коми был вызван на встречу с представителями Секретной службы Штатов в Вашингтоне для дачи объяснений относительно своего неоднозначного поста с фотографией ракушек, которыми было выложено число «8647».

«Экс-глава ФБР США Джеймс Коми должен встретиться с чиновниками Секретной службы в Вашингтоне для беседы по поводу его публикации «8647», — заявили собеседники телеканала.

Информация о содержании этой публикации и причинах, по которым она вызвала столь серьёзную реакцию правоохранительных органов, пока не раскрывается. Однако сам факт проведения такой встречи свидетельствует о серьёзности ситуации. Источники телеканала уточняют, что хотя расследованием пока занимается исключительно Секретная служба, в дальнейшем к процессу могут подключиться ФБР и Министерство юстиции. Примечательно, что, по данным некоторых инсайдеров в соцсети X (бывший Twitter), встреча между Коми и представителями спецслужб уже состоялась.