Экс-главу ФБР, обвинённого в призыве к убийству Трампа, вызвали в Секретную службу США
FN: Экс-главу ФБР Коми вызвали в Секретную службу за возможную угрозу Трампу
Экс-директор ФБР Джеймс Коми. Обложка © ТАСС / AP / J. Scott Applewhite
Бывший директор ФБР Джеймс Коми оказался в центре скандала из-за своей публикации в соцсетях, которая была интерпретирована, как призыв к убийству президента США Дональда Трампа. По данным Fox News, ссылающегося на анонимные источники, Коми был вызван на встречу с представителями Секретной службы Штатов в Вашингтоне для дачи объяснений относительно своего неоднозначного поста с фотографией ракушек, которыми было выложено число «8647».
«Экс-глава ФБР США Джеймс Коми должен встретиться с чиновниками Секретной службы в Вашингтоне для беседы по поводу его публикации «8647», — заявили собеседники телеканала.
Информация о содержании этой публикации и причинах, по которым она вызвала столь серьёзную реакцию правоохранительных органов, пока не раскрывается. Однако сам факт проведения такой встречи свидетельствует о серьёзности ситуации. Источники телеканала уточняют, что хотя расследованием пока занимается исключительно Секретная служба, в дальнейшем к процессу могут подключиться ФБР и Министерство юстиции. Примечательно, что, по данным некоторых инсайдеров в соцсети X (бывший Twitter), встреча между Коми и представителями спецслужб уже состоялась.
Напомним, накануне Дональд Трамп-младший обвинил Джеймса Коми в призывах к убийству его отца — действующего главы Штатов. Причиной стала таинственная публикация экс-директора ФБР в соцсети X с фотографией, на которой были ракушки, выложенные на песке в форме цифр «8647». 86 на сленге означает «избавиться», а 47 — номер Трампа в хронологическом списке американских президентов. Сейчас публикация удалена.