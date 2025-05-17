«Песчаный дождь» из Африки обрушился на Крым
В Крыму прошёл дождь с песком из Северной Африки
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На Крым обрушился южный циклон, принёсший с собой дожди с песком из Северной Африки. Необычные осадки наблюдались на полуострове минувшей ночью.
«Крым оказался в зоне действия южного циклона, в его тёплой части», — сообщили в региональном гидрометцентре.
Именно такими погодными условиями объясняется пыльный шлейф и принос песка с африканского континента.
Ранее сообщалось, что в Крыму наступили заморозки, которые могут привести к повышению цен на фрукты и ягоды. Погодные условия сокращают урожай персиков, черешни и слив на 20%. Из-за этого цены в магазинах могут вырасти.