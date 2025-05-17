«Песчаный дождь» из Африки обрушился на Крым

На Крым обрушился южный циклон, принёсший с собой дожди с песком из Северной Африки. Необычные осадки наблюдались на полуострове минувшей ночью.

«Крым оказался в зоне действия южного циклона, в его тёплой части», — сообщили в региональном гидрометцентре.

Именно такими погодными условиями объясняется пыльный шлейф и принос песка с африканского континента.