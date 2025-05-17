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17 мая, 12:08

15-летняя школьница из Ленобласти забеременела от 12-летнего мальчика

Обложка © freepik/prostooleh

Обложка © freepik/prostooleh

Силовики проверяют информацию о беременности 15-летней школьницы из Ленобласти. Девочка обратилась в Токсовскую больницу, где врачи подтвердили, что она находится на 7-8 неделе беременности. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

Подросток призналась, что с марта встречается со своим 12-летним парнем. В ту же больницу обратилась ещё одна 15-летняя девочка, которая также ожидает ребёнка. Вторая девочка призналась, что была в отношениях со своим ровесником, с которым они не использовали средства контрацепции. В результате медицинского обследования у неё обнаружили воспаление женских органов и никотиновую интоксикацию, вызванную чрезмерным употреблением электронных сигарет.

Теперь сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних посетят семьи будущих мам.

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Анастасия Никонорова
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